الإسعاف الإسرائيلي يعلن إصابة العشرات بعد اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وقوع عشرات الإصابات إثر اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات شمال تل أبيب.



وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان مقتضب: "في الساعة 10,08 صباحا (08,08 ت غ) ورد تقرير عن اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات في شارع أهارون ياريف في رامات هشارون".



وأكدت أن "المسعفين يقدمون حاليا العلاج الطبي في الموقع لعشرات الإصابات".



وفي بيان لاحق، أكدت نجمة داوود نقل ما لا يقل عن 16 إصابة إلى المستشفيات القريبة.



من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية تسجيل عدة إصابات وأن عناصرها ومركبات الإسعاف هرعوا إلى موقع الحادث.



وبثت محطات التلفزة الإسرائيلية مشاهد تظهر الشرطة تطوق المنطقة وعمليات إسعاف الجرحى فيما حلقت طائرة مروحية في سماء المكان.



ويأتي الحادث في وقت تحيي إسرائيل الذكرى السنوية الأولى وفقا للتقويم العبري لهجوم حماس على أراضيها الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة ولبنان.







