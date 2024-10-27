روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أن جيشها سيطر على قرية إسماعيليفكا الواقعة على خط الجبهة في شرق أوكرانيا حيث يحقق تقدما مطردا منذ أشهر.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الجيش "حررت إسماعيليفكا".