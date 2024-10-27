نتنياهو: إسرائيل ضربت بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرات إنتاج الصواريخ

نتنياهو: الهجوم في إيران كان دقيقا وقويا وحقق جميع أهدافه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ضربت بقوة قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وعلى إنتاج الصواريخ خلال الهجوم الجوي قبل ليلتين.



وقال نتنياهو في خطاب: "شنت القوات الجوية هجوما في جميع أنحاء إيران. ضربنا بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج صواريخ موجهة إلينا".



وأضاف: "الهجوم في إيران كان دقيقا وقويا وحقق جميع أهدافه".