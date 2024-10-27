وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك حاجة لتقديم "تنازلات مؤلمة" لاستعادة الرهائن

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه يجب تقديم "تنازلات مؤلمة" لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب.



وقال غالانت خلال مشاركته في إحياء الذكرى السنوية وفق التقويم العبري، للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول: "لا يمكن تحقيق جميع الأهداف من خلال العمليات العسكرية وحدها ... للقيام بواجبنا الأخلاقي بإعادة رهائننا إلى منازلهم، سيتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة".