مسؤول لرويترز: محادثات في قطر من أجل وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

كشف مسؤول مطلع لرويترز أن مدير المخابرات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري سيجتمعون اليوم الأحد في الدوحة لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق بعض الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقابل إطلاق سجناء فلسطينيين.



وأوضح المسؤول أن المحادثات تهدف إلى إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة.



ولفت المسؤول الى أن تفاصيل أو أعداد الرهائن والسجناء الذين سيتم إطلاقهم ضمن هذا الاتفاق لم تتضح بعد.