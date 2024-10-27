مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ: غالانت أبلغ أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران

أبلغ يوآف غالانت نظيره الأميركيّ لويد أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران، وفق ما أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ.



وناقش "الفرص الاستراتيجية"، التي قد تنجم عن ذلك.



وأوضح المكتب أنّ غالانت ناقش التقييمات المبدئية المتعلقة بنجاح الضربات، التي استهدفت منشآت تصنيع صواريخ ومنظومات صواريخ سطح جو وقدرات جوية إيرانية.



وقال: "غالانت ناقش أيضًا الفرص الاستراتيجية التي نجمت عن الإنجازات التي تحققت في العمليات على الجبهتين الشمالية والجنوبية" في إشارة للقتال في لبنان وقطاع غزة.