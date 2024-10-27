بوتين يأمل بأن الغرب "سمع" تحذيره في شأن استخدام أوكرانيا الأسلحة بعيدة المدى

أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أمله في أن يكون الغرب "سمع" تحذيره في شأن خطر اندلاع حرب مباشرة مع حلف شمال الأطلسيّ (ناتو) إذا سمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا.



وأصدر بوتين تحذيرًا أوليًا في أيلول الماضي بعدما بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا إمكان السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف روسية، مشيرا أن ذلك سيضع حلف الناتو "في حالة حرب" مع موسكو.



وقال بوتين في تصريحات لمراسل تلفزيوني سأله إن كان الغرب أنصت إلى تحذيره "لم يخبروني بأي شيء عن ذلك، لكنني آمل أن يكونوا قد سمعوا".



ورأى "ألّا تستطيع القوات الأوكرانية استخدام هذه الأسلحة بمفردها. فقط المتخصصون من دول حلف شمال الأطلسي يمكنهم القيام بذلك، لأنهم يحتاجون إلى استخبارات فضائية، وهو ما لا تملكه أوكرانيا بطبيعة الحال".