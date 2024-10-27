وزارة الخارجية الإيرانية: إيران تحتفظ بالحق في الرد على "العدوان الإجراميّ" الإسرائيليّ

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ إيران تحتفظ بالحق في الرد على "العدوان الإجراميّ" الإسرائيليّ.



وأوضحت الوزارة أنّ وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة.



ودعا في رسالة له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.