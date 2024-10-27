غوتيريش يعبر عن "صدمته لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة" في شمال غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره "بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة" في شمال قطاع غزة، حيث تشن القوات الإسرائيلية هجمات تقول إنّها تهدف إلى منع "حماس" من إعادة تنظيم صفوفها.



وقال المتحدث باسم غوتيريش إنّ "معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل".



وأضاف: "يشعر الأمين العام بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة في شمال (غزة) حيث أصبح المدنيون عالقين تحت الأنقاض والمرضى والجرحى محرومين من الرعاية الصحية المنقذة للأرواح والأسر من دون غذاء ومأوى".