الصين تنشر نحو عشرين طائرة حول تايوان بعد شرائها صواريخ أميركية

نشرت الصين حوالى عشرين طائرة مقاتلة ومسيّرة الأحد في إطار "دورية مشتركة للاستعداد القتالي" حول تايوان، وفق ما أعلنت السلطات التايوانية.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 19 طائرة صينية، بينها طائرات مقاتلة ومسيّرات، قرب الجزيرة لنحو أربع ساعات في إطار "الدورية المشتركة للاستعداد القتالي" لبكين مع سفن حربية.



هذه الدورية هي الثالثة التي أبلغت عنها وزارة الدفاع في تشرين الأول.



وأوضحت الوزارة أن "الجيش التايواني راقب عن كثب الوضع من خلال أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المشتركة، ونشر طائرات وسفنا حربية وأنظمة صواريخ أرضية كوسيلة لرد متناسب".



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مساء السبت إن بيع أنظمة صواريخ أرض-جو لتايوان "ينتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأميركية ويعرض للخطر السلام والاستقرار" في المضيق.



وأكدت بكين أنها ستتخذ "جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية".