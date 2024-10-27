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ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار صهريج وقود في أوغندا إلى 24 شخصا
أخبار دولية
2024-10-27 | 10:49
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ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار صهريج وقود في أوغندا إلى 24 شخصا
أعلنت الحكومة الأوغندية أن حصيلة القتلى جراء انفجار صهريج وقود فقد سائقه السيطرة عليه على طريق سريع قرب العاصمة كمبالا الثلاثاء، ارتفعت إلى 24 شخصا بعد وفاة 13 جريحا كانوا بحالة حرجة.
وقال وزير الاتصالات الأوغندي غودفري كابيانغا: "تم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة في مكان الحادث ولقي 13 آخرون حتفهم في المستشفى"، ما يرفع عدد القتلى إلى 24.
وأضاف كابيانغا في بيان: "بينما احترق بعض الضحايا لدرجة صعبّت التعرف عليهم، عملت الشرطة جاهدة على تحديد هوية القتلى من خلال اختبارات الحمض النووي".
وكان الصهريج قد غادر العاصمة متوجها إلى غولو الواقعة شرق البلاد، غير أنّه انقلب واشتعلت فيه النيران في بلدة كيغوغوا التي تبعد حوالى 25 كيلومترا شمال كمبالا.
وأفادت الحكومة بأن سائق الشاحنة لاذ بالفرار، وما زال العديد من الجرحى في المستشفى بحسب قناة "إن تي في" المحلية.
وأتى هذا الحادث بعد مأساة مماثلة في نيجيريا في 15 تشرين الأول خلّفت أكثر من 170 قتيلا.
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