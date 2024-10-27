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أقارب قتلى هجوم السابع من تشرين الأول يقاطعون خطابًا لنتانياهو
أخبار دولية
2024-10-27 | 10:55
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أقارب قتلى هجوم السابع من تشرين الأول يقاطعون خطابًا لنتانياهو
قاطع أقارب قتلى في هجوم السابع من تشرين الأول خطاب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم وفق التقويم العبريّ.
وبعد دقائق على بدء الخطاب، قاطعه أقارب القتلى وصرخ أحدهم مرددًا "لقد قُتل والدي".
وتسببت المقاطعة بتوقف رئيس الوزراء عن الحديث ووقف بلا حراك على المنصة في موقع إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أقيم في القدس.
وواجهت إدارة رئيس الوزراء ضغطًا عامًا ودبلوماسيًا لمضاعفة الجهود والتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن في قطاع غزة.
ودعت عائلات الرهائن المتبقين في قطاع غزة والعديد من القادة الغربيين الحكومة الإسرائيلية إلى التوصّل إلى اتفاق خصوصًا بعد مقتل رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" يحيى السنوار في وقت سابق من الشهر الحالي.
وبدا مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وبعض المحللين مقتنعين بأن السنوار كان عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن 97رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة ويقول الجيش الإسرائيلي إن 34 منهم قتلوا.
ويتهم رئيس الوزراء بعرقلة التوصل إلى اتفاق هدنة يمهد لإطلاق الرهائن.
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