اجتماع لمجلس الامن الاثنين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على إيران

من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على إيران.



ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن إلى عقد اجتماع لبحث الهجوم، وقال دبلوماسيون إن المجلس سيناقش الوضع غدا الاثنين على الأرجح.



ورأى عراقجي في رسالة إلى مجلس الأمن أمس أن " تصرفات النظام الإسرائيلي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة الهشة بالفعل".



وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ، تماشيا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي، بحقها الأصيل في الرد القانوني والمشروع على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".