السيسي: هذا ما اقترحته القاهرة بشأن مبادرة وقف إطلاق النار في غزة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في غزة لتبادل أربع رهائن إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين.



وشدد السيسي على أن "مصر في خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلي تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم خلالهما تبادل أربع رهائن مع أسرى".



وأردف "ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلي إيقاف كامل لإطلاق النار".