إيران تؤكد أنها لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل وتتعهد "برد مناسب" على الضربات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية "لا تسعى إلى الحرب"، متعهدا "برد مناسب" على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية إيرانية.



وشدد بزشكيان خلال اجتماع للحكومة على أننا " لا نسعى إلى الحرب ولكننا سندافع عن حقوق شعبنا وبلادنا"، مضيفا "سنقوم برد مناسب على عدوان النظام الصهيوني".