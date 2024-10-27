لامي تحدث إلى نظيريه الإسرائيليّ والإيرانيّ... سعيًا لتجنب تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية

أعلن وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد لامي أنّه تحدث هاتفيًا إلى نظيريه الإسرائيليّ والإيرانيّ على نحو منفصل، سعيًا لتجنب تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية "كارثية".



وقال، في بيان، بعد ضربة جوية إسرائيلية لمواقع عسكرية إيرانية: "أجريت اليوم مكالمتين مهمتين مع وزير الخارجية الإسرائيليّ (يسرائيل كاتس) ووزير الخارجية الإيرانيّ (عباس عراقجي).



وأضاف: "تواصل المملكة المتحدة الضغط من أجل خفض التصعيد وإنهاء الصراعين في لبنان وغزة."



وأشار إلى أنّه "ستكون الحرب الإقليمية كارثية ولن تخدم مصلحة أحد".