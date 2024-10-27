ماكرون يبدأ الإثنين زيارة رسمية إلى المغرب

يبدأ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون الإثنين زيارة رسمية إلى المغرب تستمر ثلاثة أيام.ويرافقه خلالها وفد من السياسيين ورجال الأعمال، لبحث مشروعات اقتصادية مشتركة.وتأتي زيارة ماكرون بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان فرنسا دعمها للموقف المغربيّ في شأن الصحراء الغربية، ومساندة خطة المملكة لمنح الحكم الذاتيّ للأقاليم الصحراوية، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر.ومن المنتظر أن يستقبل العاهل المغربيّ الملك محمد السادس الرئيس ماكرون مساء غد الإثنين، حيث سيجري معه مباحثات ثنائية ويوقعان على عدد من الاتفاقيات.كما سيجري ماكرون الثلاثاء مباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين رشيد الطالبي العلمي ومحمد ولد الرشيد.ومن المنتظر أن يلقي ماكرون خطابًا أمام البرلمان المغربيّ بغرفتيه.