وزير الخارجية الإيراني: تلقينا "إشارات" قبل الهجوم الإسرائيلي

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تلقت "إشارات" على وقوع هجوم قبل الضربات الإسرائيلية السبت.



وصرّح عراقجي لصحافيين "تلقينا إشارات عصر الجمعة بأنه من المحتمل أن يشن الكيان الصهيوني هجوما على إيران"، من دون أن يوضح طبيعة تلك الإشارات.