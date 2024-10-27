غالانت: يجب تقديم تنازلات مؤلمة لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه يجب تقديم تنازلات مؤلمة لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



كلام غالانت جاء خلال مشاركته في إحياء الذكرى السنوية وفق التقويم العبري، للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.