ترامب خلال تجمّع في نيويورك: هاريس دمّرت بلادنا

اتّهم المرشح الجمهوريّ لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب منافسته الديموقراطية كامالا هاريس بتدمير الولايات المتحدة.



وقال ترامب، أمام حشد في ساحة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة مهاجمًا هاريس: "لقد دمّرتِ بلدنا. لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا، أنتِ مطرودة. اخرجي. اخرجي. أنت مطرودة."