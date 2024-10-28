البيت الأبيض: بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية.



ويستطيع الكثير من الأميركيين الإدلاء بأصواتهم، قبيل يوم الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني.



وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.