طائرات أوكرانية استهدفت مصنعًا للإيثانول في منطقة فورونيج الروسية

استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصنعًا للإيثانول في منطقة فورونيج الروسية، وفق ما ذكرت قنوات إخبارية روسية على تطبيق تيليغرام.



وذكر حاكم المنطقة أنّ الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية لم تُحدد وإصابة شخص واحد.



وقال ألكسندر جوسيف، حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا، عبر قناته على تطبيق تيليجرام، إنّ خدمات الطوارئ أرسلت إلى مكان الحريق.



وأضاف أنّ نحو 10 طائرات مسيرة أوكرانية تم تدميرها أو اعتراضها فوق المنطقة في وقت متأخر من مساء الأحد، حيث سقط الحطام على مؤسسة صناعية مما أدى إلى اندلاع حريق.



ولفتت قناة "بازا" الإخبارية إلى أنّ دوي انفجارين سمع قرب مصنع (إيثانول سبيريت) في قرية كراسنوي.

