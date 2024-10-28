قائد الحرس الثوري: نحذر إسرائيل من عواقب مريرة بعد هجومها على إيران

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل الاثنين ب"عواقب مريرة" بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية السبت.



ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن سلامي قوله إن إسرائيل "فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة" من خلال ضرباتها التي وصفها بأنها "سوء تقدير وعجز" محذرا الدولة العبرية من "عواقب مريرة لا توصف".