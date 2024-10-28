سلسلة من الهجمات الجوية الروسية على منطقة خاركيف

أُصيب عدة أشخاص جراء سلسلة من الهجمات الجوية الروسية على منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، وفق مسؤولين في الجيش الأوكرانيّ.



وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف إيهور تيريخوف إنّ اثنين من المصابين نُقلا إلى مستشفى في ساعة متأخرة من الأحد بعد الهجوم الروسيّ على المدينة.



وأضاف أنّ الهجوم الذي استهدف مدينة خاركيف، المركز الإداريّ للمنطقة الأوسع التي تسمى خاركيف أيضًا، بقنابل موجهة ومحددة الهدف تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية.



وذكر تيريخوف عبر تطبيق تيليجرام أن موسكو شنّت مزيدًا من الهجمات على المدينة في وقت لاحق من الليلة الماضية، مما تسبب في إلحاق أضرار جزئية بعدد من المباني.



وأوضح حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف أنّ أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بإصابات مختلفة في المنطقة نتيجة الهجمات الروسية الليلة الماضية.



وأشار إلى أنّ أحد المباني السكنية تضرر في هجوم روسيّ على مدينة تشوهيف دون وقوع إصابات.



