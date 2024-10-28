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العراق يحتج أمام مجلس الأمن على استخدام إسرائيل لأجوائه في هجومها على إيران

أخبار دولية
2024-10-28 | 02:51
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العراق يحتج أمام مجلس الأمن على استخدام إسرائيل لأجوائه في هجومها على إيران
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العراق يحتج أمام مجلس الأمن على استخدام إسرائيل لأجوائه في هجومها على إيران

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية أن "العراق تقدّم رسمياً بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته اسرائيل بخرق طائراته المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 26 تشرين الأول الجاري."

وتابع: "كما وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأميركي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق."

وأضاف: "تؤكد الحكومة العراقية التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصًا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة." 

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية أن "هذا الموقف يعكس حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل."

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