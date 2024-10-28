القيادي في فتح مروان البرغوثي يتعرض "لاعتداء خطير" في السجن

تعرّض القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي "لاعتداء وحشي وخطير" من جانب إدارة السجون الإسرائيلية في ايلول، وفق ما ذكرت منظمات غير حكومية تتابع شؤون المعتقلين في السجون الإسرائيلية.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك "وحدات القمع في السجون قامت باعتداء وحشي على البرغوثي في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ التاسع من أيلول الماضي مستخدمة أدوات قمع وضرب مختلفة".



ووقعت الحادثة في سجن مجدو في شمال إسرائيل.



وحصلت المنظمتان على هذه المعلومات من محامي هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية الذي تمكّن من زيارة البرغوثي الأحد بعد انقطاع بسبب منعه من الزيارة لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد نادي الأسير وكالة فرانس برس.



وبحسب البيان، تسبّب الاعتداء الذي تعرّض له البرغوثي "بإصابات في جسده وأضلاعه وأطرافه، ونزيف في أذنه اليمنى وجرح في ذراعه الأيمن وآلام في ظهره".