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إسرائيل تخصص 530 مليون دولار لتطوير الدفاعات الجوية بالليزر

أخبار دولية
2024-10-28 | 09:53
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إسرائيل تخصص 530 مليون دولار لتطوير الدفاعات الجوية بالليزر
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إسرائيل تخصص 530 مليون دولار لتطوير الدفاعات الجوية بالليزر

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية تخصيص 530 مليون دولار لتسريع تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر المعروف بـ"الشعاع الحديدي". 
     
وكشفت وزارة الدفاع في بيان، أنها "وقعت صفقة كبرى بقيمة 2 مليار شيكل تقريبا لتوسيع نطاق شراء أنظمة الاعتراض بالليزر بشكل كبير". 
     
ومن المفترض أن يسمح النظام للجيش باعتراض الطائرات المسيرة بشكل أكثر فعالية وخصوصا تلك التي يطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة. 
     
وسيكون الشعاع الحديدي مكملا لقدرات الدفاع الجوي الأخرى لإسرائيل مثل نظام الاعتراض المعروف باسم "القبة الحديدية"، والتي لم تتمكن من اعتراض جميع القذائف التي أطلقها حزب الله ما تسبب في مقتل مدنيين وعسكريين. 
     
وستعمل وزارة الدفاع مع شركتي الدفاع الإسرائيليتين "رافائيل" و"إلبيت"، بحسب البيان.
     
وقال المدير العام للوزارة إيال زامير في البيان إنه يأمل أن يدخل النظام الجديد "الخدمة في غضون عام". 
     
وتعتبر شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة ذراع البحث والتطوير الدفاعي الوطني في إسرائيل. 
     
وأعلنت شركة الدفاع "إلبيت" في بيان، أن الوزارة منحتها عقدا بقيمة 200 مليون دولار لتطوير "الشعاع الحديدي". 
     
وكانت إسرائيل أعلنت في أواخر أيلول تلقي رزمة مساعدات عسكرية جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 8,7 مليار دولار "لدعم المجهود العسكري الإسرائيلي" في ظل الحرب التي تخوضها مع حركة حماس في قطاع غزة ومع حزب الله في لبنان. 
     
وبحسب وزارة الدفاع، فإن 5,2 مليار دولار من المبلغ الإجمالي مخصصة لتحسين أنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك "دعم التطوير المستمر لنظام دفاعي متطور فائق القوة يعمل بالليزر، هو حاليا في مراحل التطوير الأخيرة". 
     

أخبار دولية

إسرائيل

الدفاعات الجوية

الليزر

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