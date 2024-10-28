الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوتيريش: السودان يعاني كابوس الجوع والأمراض والعنف الإثني

أخبار دولية
2024-10-28 | 11:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوتيريش: السودان يعاني كابوس الجوع والأمراض والعنف الإثني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غوتيريش: السودان يعاني كابوس الجوع والأمراض والعنف الإثني

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أن الشعب السوداني الذي يواجه معاناة متزايدة كل يوم يعيش "كابوسًا" من الجوع والأمراض و"العنف الإثني الجسيم" خاصة في دارفور.
     
وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن إنه بعد 18 شهرًا من الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو تزداد المعاناة يومًا بعد يوم، وبات لدينا اليوم 25 مليون شخص بحاجة للمساعدة.
     
وأضاف أنه مع مقتل آلاف المدنيين وأعمال الاغتصاب على نطاق واسع وغيرها من الفظائع التي لا توصف، فإن الشعب السوداني يعيش كابوسا من العنف.
     
واعرب عن شعوره بصدمة "مروعة" حيال الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على المدنيين في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، وهجمات الجيش السوداني في الخرطوم حيث ينفذ غارات جوية.
     
وأشار إلى أن السكان يعيشون أيضًا "كابوس الجوع" مع معاناة أكثر من 750 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي بمستوى "كارثي" و"كابوس الأمراض" مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة "التي تنتشر بسرعة" و"كابوس النزوح" مع أكثر من 11 مليون نازح، بينهم 3 ملايين لاجىء في دول الجوار.
     
واوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن السودان، مرة أخرى، اضحت بشكل سريع كابوسًا للعنف الاثني الواسع النطاق، لا سيما مع تصعيد القتال على نحو مأساوي في الفاشر بدارفور. 

أخبار دولية

السودان

يعاني

كابوس

الجوع

والأمراض

والعنف

الإثني

LBCI التالي
مناورات واسعة في الساحل الغربيّ... صنعاء لواشنطن: ممنوع إشغال "جبهة الإسناد" (الأخبار)
اجتماع للكابينت الاسرائيلي الليلة...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-21

غوتيريش”منزعج” إزاء تقارير عن هجوم واسع النطاق لقوات الدعم السريع السودانية… لوقف الهجوم

LBCI
أخبار دولية
2024-09-19

بايدن يستقبل الإثنين نظيره الإماراتي لبحث أزمتي غزة والسودان

LBCI
أخبار دولية
2024-10-27

ماكرون يبدأ الإثنين زيارة رسمية إلى المغرب

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-27

غوتيريش: تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة يعرض حياة آلاف الأطفال للخطر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:01

العين على مساعي الوسطاء الدوليين لوقف الحرب... وهذا ما يجري في أروقة صنع القرار في إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
17:42

نتنياهو يقول إنه لم يتلق إقتراحًا بشأن هدنة ليومين في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:20

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الأخيرة... ومندوبة الولايات المتحدة تدعو إلى التهدئة

LBCI
أخبار دولية
17:18

جماعة الحوثي: نفذنا ثلاث عمليات على سفن في بحر العرب والبحر الأحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات

LBCI
خبر عاجل
17:39

التحكم المروري: أشغال وأعمال صيانة على جسر أنطلياس على المسلكين وتحويل السير إلى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية ودراج من مفررة سير الجديدة في المكان لتسهيل حركة المرور

LBCI
آخر الأخبار
12:48

الوكالة الوطنية للإعلام: إرتفاع عدد الشهداء في الرمادية إلى 4

LBCI
آخر الأخبار
08:10

النائب سيزار أبي خليل: مبادرات التيار الوطنيّ الحر كانت تطمح إلى توافق أوسع ونعمل نحو إعادة هيبة الدولة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وصولًا إلى حكومة مكتملة الصلاحية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:01

العين على مساعي الوسطاء الدوليين لوقف الحرب... وهذا ما يجري في أروقة صنع القرار في إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
17:54

كتاني يتحدث للـLBCI عن عمليات البحث عن المفقودين ورفع الأنقاض في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
17:52

مجازر في أكثر من منطقة في محافظة بعلبك الهرمل... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
17:20

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الأخيرة... ومندوبة الولايات المتحدة تدعو إلى التهدئة

LBCI
أخبار دولية
17:18

جماعة الحوثي: نفذنا ثلاث عمليات على سفن في بحر العرب والبحر الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

أكثر من 500 مليون دولار تستثمر إسرائيل في أنظمتها الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات

LBCI
أمن وقضاء
14:56

مسلسل الحرائق تابع... النيران طالت أحراج الصنوبر في الحمصية وقيتولي في جزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

حزام ناريّ إسرائيلي طال عددا من قرى البقاع الشمالي...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:44

هكذا سحب الجيش الاسرائيلي 5 من قتلاه خلال معارك الجنوب

LBCI
خبر عاجل
04:24

صاروخ سقط جانب سيارتين على اوتستراد عاريا - الكحالة

LBCI
خبر عاجل
11:11

نتنياهو: في اليوم التالي لن تحكم حماس في غزة ولن ينتشر حزب الله على حدودنا الشمالية ومستقبل الشرق الأوسط الذي نسعى إليه سيتم فيه تحجيم إيران وأعمل على مواصلة إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية في إطار اتفاقات أبراهام

LBCI
أخبار لبنان
05:55

أدرعي يوجه تحذيرا لسكان منطقة صور: عليكم الابتعاد فوراً الى خارج هذه المباني!

LBCI
خبر عاجل
08:52

استهداف جرافة للجيش... وإصابة أحد العناصر

LBCI
خبر عاجل
11:27

المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر للـLBCI: وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات

LBCI
صحف اليوم
02:27

مراجع سياسية لـ"الجمهورية": في حال حصلت... هذا ما تعنيه عودة هوكشتاين للبنان بالساعات المقبلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More