وزيرا خارجية السعودية وإيران يناقشان أهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة استقرار المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وذلك في أعقاب الضربات التي نفذتها إسرائيل يوم السبت على إيران.