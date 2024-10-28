نتنياهو: إيران تسعى لصنع مخزون من القنابل النووية لتدمير إسرائيل

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في القدس أن إيران تسعى إلى صنع قنابل نووية لتدمير إسرائيل ويمكنها بعد ذلك تهديد العالم بأسره.



وقال خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست إن "إيران تسعى لبناء مخزون من القنابل النووية من أجل تدمير إسرائيل، تحملها صواريخ بعيدة المدى،" مشيرًا إلى أنها "قد تهدد العالم بأسره في أي مكان".