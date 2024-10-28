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نتنياهو: أطمح لتحقيق السلام مع الدول العربية
أخبار دولية
2024-10-28 | 12:43
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نتنياهو: أطمح لتحقيق السلام مع الدول العربية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "يطمح إلى تحقيق السلام" مع الدول العربية، بعد يومين من قصف إسرائيل أهدافا عسكرية في إيران.
وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست في بداية دورته الشتوية: "أطمح إلى مواصلة العملية التي مضيت بها قبل بضع سنوات بتوقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية، من أجل تحقيق السلام مع دول عربية أخرى".
أخبار دولية
نتنياهو
السلام
الدول العربية
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