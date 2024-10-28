ماكرون في المغرب

وصل إيمانويل ماكرون عصر الاثنين إلى مطار الرباط سلا حيث يبدأ زيارة دولة مدتها ثلاثة أيام، بدعوة من الملك محمد السادس، لتوطيد علاقات البلدين بعد توترات السنوات الثلاث الأخيرة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.



ويشارك في الزيارة ما لا يقل عن تسعة وزراء ورؤساء مجموعات اقتصادية فرنسية عدة، ويرتقب أن يتم خلاله التوقيع على اتفاقيات عدة لإعطاء زخم جديد لشراكة تاريخية بين المغرب والقوة الاستعمارية السابقة.