وزارة الدفاع الأميركية: كوريا الشمالية أرسلت 10 آلاف جندي لتلقي التدريب في روسيا

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقي التدريب في روسيا، لتعدل بذلك تقديرا سابقا تحدث عن 3 آلاف جندي.



وقالت المتحدثة المساعدة باسم البنتاغون سابرينا سينغ: "نعتقد أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للتدريب في شرق روسيا"، وهو ما سيؤدي "على الأرجح" إلى "تعزيز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا في الأسابيع المقبلة".