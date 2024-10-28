وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران في وضع ضعيف بعد هجوم يوم السبت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إيران في وضع ضعيف يمكن استغلاله في المستقبل، وذلك بعد شن ضربات جوية إسرائيلية عليها مطلع هذا الأسبوع.



وقال غالانت خلال اجتماعه مع قادة القوات الجوية: "لقد نفذتم ضربات دقيقة على راداراتهم وأنظمة دفاعهم الجوي، مما يخلق ضعفا كبيرا للعدو عندما نرغب في الضرب لاحقا".



وأضاف: "لقد ألحقتم الضرر أيضا بقدراتهم الإنتاجية، مما يغير ميزان القوى... لقد تم إضعاف قدراتهم الهجومية والدفاعية".