جنوب إفريقيا قدمت ملف "الأدلة" على "الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل لمحكمة العدل الدولية

قدّمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية "أدلة" على "الإبادة الجماعية" التي تتّهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، وفق ما أعلن مكتب الرئيس سيريل رامابوزا في بيان.



وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة "تحتوي على أدلة تظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، ما تنفيه الدولة العبرية.