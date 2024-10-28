الجيش الإسرائيلي: جولة لهاليفي داخل مجمع تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان تم تدميره نهاية الأسبوع

#عاجل رئيس الأركان من داخل مجمع حزب الله في جنوب لبنان: من هذا المكان استطعوا ان ينطلقوا إلى عملية اقتحام نحو دولة إسرائيل. لقد ضبطنا ذلك في الوقت المناسب ويجب ان نمنع من هذه البنى التحتية ان تعود لعقود
أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي جولة مع قائد المنطقة الشمالية وقائد… pic.twitter.com/3XDD7JulWf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2024
وقد نشر حساب الجيش الإسرائيلي على "إكس" فيديو لهاليفي من المكان المذكور.
#عاجل رئيس الأركان من داخل مجمع حزب الله في جنوب لبنان: من هذا المكان استطعوا ان ينطلقوا إلى عملية اقتحام نحو دولة إسرائيل. لقد ضبطنا ذلك في الوقت المناسب ويجب ان نمنع من هذه البنى التحتية ان تعود لعقود
أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي جولة مع قائد المنطقة الشمالية وقائد… pic.twitter.com/3XDD7JulWf
הרמטכ״ל במתחם בבונקר של חיזבאללה בדרום לבנון: ״מפה יכלו לצאת לפשיטה למדינת ישראל. תפסנו את זה בזמן ואסור שהתשתיות האלה יחזרו כאן לדורות״ pic.twitter.com/wUFmiHDN5A
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2024
הרמטכ״ל במתחם בבונקר של חיזבאללה בדרום לבנון: ״מפה יכלו לצאת לפשיטה למדינת ישראל. תפסנו את זה בזמן ואסור שהתשתיות האלה יחזרו כאן לדורות״ pic.twitter.com/wUFmiHDN5A