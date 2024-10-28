الجيش الإسرائيلي: جولة لهاليفي داخل مجمع تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان تم تدميره نهاية الأسبوع

#عاجل رئيس الأركان من داخل مجمع حزب الله في جنوب لبنان: من هذا المكان استطعوا ان ينطلقوا إلى عملية اقتحام نحو دولة إسرائيل. لقد ضبطنا ذلك في الوقت المناسب ويجب ان نمنع من هذه البنى التحتية ان تعود لعقود



أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي جولة مع قائد المنطقة الشمالية وقائد… pic.twitter.com/3XDD7JulWf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2024



وقد نشر حساب الجيش الإسرائيلي على "إكس" فيديو لهاليفي من المكان المذكور.







أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس" أن "رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي أجرى جولة مع قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 98 داخل مجمع تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان تم تدميره نهاية الأسبوع من قبل القوات الإسرائيلية".وقال هاليفي من داخل مجمع حزب الله في جنوب لبنان: "من هذا المكان، استطاعوا ان ينطلقوا إلى عملية اقتحام نحو دولة إسرائيل. لقد ضبطنا ذلك في الوقت المناسب ويجب ان نمنع من هذه البنى التحتية ان تعود لعقود."