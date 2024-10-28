بايدن يندّد بنشر قوات كورية شمالية في روسيا ويصفه بأنه "خطير جدا"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا يشكّل تطورا خطيرا، وسط مخاوف غربية من أن يتم استخدامهم في الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.



وبعيد إدلائه على نحو مبكر بصوته في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال بايدن ردا على سؤال بشأن نشر قوات كورية شمالية، إن هذا الأمر "خطير جدا".