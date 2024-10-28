إيران تعدم المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد

نفذت السلطات الإيرانية الاثنين حكم الإعدام بحق المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد الذي اوقف في 2020، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.



وقال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية: "بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد ... هذا الصباح".



وقضت المحكمة العليا بإعدامه لإدانته بالمشاركة في هجوم استهدف مسجدا وأوقع 14 قتيلا في 2008.