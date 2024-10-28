الكنيست يدرس مشروع قانون لحظر وكالة الأونروا

ناقش البرلمان الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون من شأنه حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.



ومن المتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023.