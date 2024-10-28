برلين تدين نظام طهران "غير الإنساني" بعد إعدام معارض إيراني-ألماني

دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة "النظام اللاإنساني" لإيران، بعد إعدام السلطات الإيرانية الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد البالغ 69 عاما.وقالت بيربوك إن "قتل جمشيد شارمهد يظهر مرة جديدة طبيعة النظام اللاإنساني الذي يحكم طهران: نظام يستخدم الموت ضد شبابه وسكانه ورعايا أجانب"، مضيفة أن برلين أوضحت مرارا "أن إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة".