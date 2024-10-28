مكتب نتنياهو ينفي تقريرًا للقناة 12 الإسرائيلية

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرًا للقناة 12 الإسرائيلية الذي أفاد بأن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان مناقشات حول صفقة من شأنها أن تجعل الجيش الإسرائيلي يمتنع عن توسيع عمليته البرية في جنوب لبنان.