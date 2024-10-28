نتنياهو: ينبغي محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة إرتكاب "أنشطة إرهابية"

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتعين محاسبة موظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.



وفي منشور على منصة إكس، قال نتنياهو أيضًا إن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة "الآن وفي المستقبل".