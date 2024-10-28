الولايات المتحدة تحذر إيران من "عواقب وخيمة" إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل

شددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط.



وقالت غرينفيلد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس. لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس. الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التصعيد. نعتقد أن ما حدث يجب أن يكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".