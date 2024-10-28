لازاريني: الحظر الإسرائيلي على الأونروا سيعمق معاناة الفلسطينيين

رأى فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين أن الحظر الإسرائيلي لعمليات الوكالة داخل إسرائيل لن يؤدي سوى لتعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصةً في غزة.