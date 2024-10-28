الإتحاد من أجل المتوسط يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

دعا الاتحاد من أجل المتوسط الذي يضم دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي والسعودية والأردن وتركيا الإثنين إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة ولبنان.



وحضت المنظمة إسرائيل على وضع حد لإجراءات أحادية الجانب تقوض حل (قيام) الدولتين مع اتساع نطاق الحرب الدائرة في غزة وتمددها إقليميًا.



وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع في برشلونة، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى "حل سياسي للأزمة التي تدفع كل يوم مزيدًا من الناس إلى اليأس وتزرع بذور الكراهية التي ستقضي على أجيال بأكملها".



وقالت المنظمة التي تضم دولًا في الاتحاد الأوروبي وأخرى في حوض البحر المتوسط في بيان مشترك إن "وقف إطلاق النار الفوري والدائم في لبنان وغزة هو أولوية قصوى".



كما حضت إسرائيل على وضع حد لممارسات على غرار التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومهاجمة قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).



وشددت على وجوب أن يحمي كل الأطراف المدنيين وأن يلتزموا بالقانون الإنساني الدولي.