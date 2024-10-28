جماعة الحوثي: نفذنا ثلاث عمليات على سفن في بحر العرب والبحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين أنها نفذت ثلاث عمليات استهدفت سفنًا في البحر الأحمر وبحر العرب.وأوضحت الجماعة أن الهجمات شملت ضربات بصواريخ باليستية استهدفت السفينة موتارو في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.وقال يحيى سريع المتحدث العسكري للجماعة في بيان أذاعه التلفزيون إن الجماعة استهدفت كذلك السفينة ميرسك كولون في بحر العرب بصاروخ والسفينة مونتريال في بحر العرب أيضًا بطائرتين مسيرتين.