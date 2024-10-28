جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الأخيرة... ومندوبة الولايات المتحدة تدعو إلى التهدئة

بطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتراضًا على الهجوم الإسرائيلي الذي طالها، عقدت جلسة في مجلس الامن الدولي بشأن الهجمات الأخيرة.



وفي كلمته، أكد المبعوث الإيراني الى الامم المتحدة أن طهران تحتفظ بحقها الأصيل في الرد على الهجوم الإسرائيلي في الوقت الذي تختاره، فيما دعت مندوبة الولايات المتحدة إلى التهدئة.