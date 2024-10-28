حماس تدين حرب الصهاينة وعدوانهم على الفلسطينيين بعد حظر إسرائيل أنشطة الأونروا

دانت حركة حماس الإثنين إقرار البرلمان الإسرائيلي تشريعًا يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، معتبرةً أن ذلك يشكل "جزءًا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا".



وجاء في بيان للحركة التي تخوض حربًا مع إسرائيل في قطاع غزة أن التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بغالبية ساحقة يشكل "جزءًا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا". بدورها، نددت حركة الجهاد الإسلامي، حليفة حماس، بـ"إمعان في حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين.