بريطانيا: إقرار الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل الأونروا خاطىء تمامًا

انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانونًا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) داخل إسرائيل، في خطوة يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.



وقال لامي: "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تمامًا".