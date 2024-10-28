واشنطن تدعو إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون حظر أنشطة الأونروا

عبرت الولايات المتحدة الاثنين عن "قلق عميق" بشأن مشروع قانون أقره البرلمان الإسرائيلي ويحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدًا الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.



وأضاف: "نواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة".